По словам министра внутренних дел, фермеры мирно протестовали, в соответствии с правами каждого гражданина.

Во время протестов фермеров в Варшаве 6 марта в результате операции польская полиция задержала 55 человек, среди которых 26 были особенно агрессивно настроенные. Часть задержанных протестующих была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши в сети Х.

Глава Министерства внутренних дел Марцин Кервинский рассказал, что протесты в среду вышли из-под контроля. Среди прочего произошли столкновения между участниками и полицией. Он отметил, что протестующих можно разделить две категории, сообщает tvn24.pl.

"Я хочу чутко разделить две категории протестующих: фермеры, которые мирно протестовали в соответствии с правами каждого гражданина, но мы также имели дело с группой хулиганов и провокаторов, которые напали на полицию. В этом, пожалуй, нет сомнений. Мы все мы видели эти картины, когда столбами, на которых были вывешены бело-красные флаги, выкалывали брусчатку и брусчатка летела в сторону полицейских", – отметил министр.

Видео дня

По его словам, полиция, которая действовала очень сдержанно на протяжении всей демонстрации, отреагировала на это, чтобы обеспечить безопасность.

Протесты польских фермеров

В начале марта польские фермеры провели уже масштабные протесты в Варшаве. Так, 6 марта, демонстранты принесли антиукраинские и антиправительственные транспаранты, зажгли файеры и вступили в несколько столкновений с полицией. Аграрии недовольны так называемым "Зеленым пактом для Европы" (Green Deal). Второй важной причиной является поступление агропродукции из Украины, России и Беларуси.

Также польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. По состоянию на 7 марта в очереди на шести пунктах пропуска в очереди стояли около 2300 грузовых транспортных средств.

В то же время Украина готова принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей. Киев призывает блок запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще попадает через Беларусь и страны Балтии.

Вас также могут заинтересовать новости: