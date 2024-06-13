В сегменте новых легковушек лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили почти 2,1 тыс гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Об этом сообщает портал Укравтопром.

Если сравнивать с показателями прошлого года, то это на 58% больше. Доля новых автомобилей в этом количестве составила 55%, против 73% в 2023-м.

Среди новых легковушек лидером рынка гибридов оказалась TOYOTA RAV-4 - в прошлом месяце было реализовано 363 таких авто. На втором оказался NISSAN X-Trail (73 ед.), а третье место заняла TOYOTA Yaris Cross (65 ед.)

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Если говорить о регистрации импортированных подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками, то здесь первое место занял FORD Fusion US (79 ед.). Также в тройке лидеров оказались TOYOTA Prius (57 шт.) и TOYOTA RAV-4 (54 шт.).

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Ранее эксперты выяснили, что чаще всего новые легковые авто в прошлом месяце покупали в городе Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

В целом на эти региональные рынки пришлось более 60% майских продаж новых легковых автомобилей.

Наибольшей популярностью среди новых легковушек в мае пользовались TOYOTA RAV-4, RENAULT Duster и MITSUBISHI L200. Десять наиболее популярных моделей сформировали в мае более трети украинского рынка новых легковых авто.

Среди бензиновых легковушек наибольшим спросом в прошлом месяце пользовался KIA Sportage. Наиболее популярным дизельным авто оказался RENAULT Duster, а среди гибридов первое место заняла TOYOTA RAV-4.

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