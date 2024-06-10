Чаще всего в мае новые легковушки покупали в городе Киеве, а также Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях. Об этом сообщает "Укравтопром".
Киевляне в прошлом месяце приобрели 1948 новых автомобилей, что на 10% больше, чем в 2023-м. В то же время жители Днепропетровской области купили 496 авто (+11%).
На Киевщине зарегистрировали 424 единиц (+6%), а в Одесской области было зарегистрировано 283 новых автомобилей (+0,4%). Жители Львовщины купили 278 новых легковушек (+5%).
Всего на вышеназванные региональные рынки пришлось 62% майских продаж новых легковых авто.
Украинский авторынок – что интересного
Ранее стало известно, что наиболее популярным новым автомобилем мая стала Toyota RAV-4. Второе место занял Renault Duster, третье – Mitsubishi L200. Также в пятерку вошли KIA Sportage и Mazda CX5.
Если говорить о подержанных авто из-за рубежа, то здесь наиболее популярными в прошлом месяце оказались Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia. Наибольшую долю в этом сегменте занимали бензиновые легковушки – на них пришлось почти 50% авторынка. Дизельные легковые авто заняли 23% рынка подержанных авто из-за рубежа, а электрические – 17%.