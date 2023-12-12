От "Лыбедской" до "Демеевской" будет курсировать временный автобусный маршрут №60.

В Киеве с завтрашнего дня, 13 декабря, от станции метрополитена "Лыбидская" до станции "Демеевская" будет курсировать временный автобусный маршрут №60. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрации в Telegram.

"Информируем о ближайших изменениях в организации дорожного движения и работе общественного транспорта. С завтрашнего дня, 13 декабря, от "Лыбедской" до "Демеевской" будет курсировать временный автобусный маршрут №60", - говорится в сообщении.

Также в КГГА отметили, что до 15 декабря перекрыта правая полоса проезжей части с бульв. Николая Михновского в просп. Валерия Лобановского.

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Метро Киева - остановка движения поездов

Как сообщал УНИАН, 8 декабря было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано из соображений безопасности пассажиров из-за подтопления туннелей. Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена сейчас курсируют между станциями "Лыбедская" и "Героев Днепра".

В связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена, из-за чего было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки", начато досудебное расследование.

В патрульной полиции ранее отметили, что на Лыбедской площади движение разворотными кольцами на этой площади будет разрешено только транспортным средствам, которые осуществляют перевозку пассажиров по установленным маршрутам. Для всех остальных транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская - улица Ковпака - улица Антоновича.

Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции. В дальнейшем будут установлены дорожные знаки, которые будут позволять движение разворотными кольцами только для общественного транспорта.

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