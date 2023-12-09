Движение разворотными кольцами на площади Лыбидской будет разрешено только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам.

В киевском метро в связи с ремонтом тоннеля на участке "Демеевская" - "Теремки" и с увеличением нагрузки на наземный общественный транспорт временно изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram. В частности, по его словам, движение разворотными кольцами на этой площади будет разрешено только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам. Для всех остальных транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская - улица Ковпака - улица Антоновича.

"Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции. В дальнейшем будут установлены дорожные знаки, которые будут позволять движение разворотными кольцами только для общественного транспорта", - заявил Белошицкий.

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Он также добавил, что для удобства пассажиров дополнительно предлагается обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176 (рядом с ТРЦ Ocean Plaza).

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано из соображений безопасности пассажиров из-за подтопления туннелей. Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена сейчас курсируют между станциями "Лыбедская" и "Героев Днепра".

В связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена, из-за чего было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки", начато досудебное расследование.

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