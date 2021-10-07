В первом квартале этот показатель составлял 47%.

Пассажиропоток "Укрзализныци" по итогам третьего квартала этого года составил 73% от доковидного уровня.

Об этом во время презентации сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский, передает корреспондент УНИАН.

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"Наша цель - вернуть их в полном объеме", - сказал он.

В первом квартале этот показатель составлял 47%.

По его словам, в 2022 году компания планирует запустить 19 пар новых поездов, изменить периодичность работы 8 пар поездов и изменить маршруты еще 8 пар поездов.

Кроме этого, для 49 пар будет ускорено время прибытия.

Всего компания в течение 2022 года планирует сэкономить 4,53 млн часов.

"Укрзализныця" и закупка поездов:

В начале октября 2021 года "Укрзализныця" объявила тендер в системе Prozorro на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов на 31,4 млрд грн. Всего в рамках тендера компания планирует закупить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также будет приобретено 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн. 60 закупленных поездов будут задействованы в проекте City Express, а еще 20 планируется запустить на существующие и новые региональные маршруты.

"Укрзализныця" будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

Автор: Дмитрий Шварц