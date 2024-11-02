По словам эксперта, реальную угрозу "шахеды" могут представлять для самолетов, которые находятся на земле.

"Шахеды" не являются угрозой для гражданской авиации, ведь могут летать на высоте до 3 километров, в то время, как самолеты Boeing или Airbus поднимаются на высоту 10 километров. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев24".

"Мы должны понимать, что для самолетов в воздухе "шахэды", как правило, никакой угрозы не представляют, ведь максимальная высота их полета ограничивается тремя километрами, то есть реальную угрозу они представляют только для самолетов на земле и соответствующей аэропортовой инфраструктуры", - отметил он.

По словам эксперта, если говорить об экономической целесообразности, то нужно изучать вопрос, а также понимать то, насколько авиакомпании и пассажиры готовы летать в таких условиях.

"Но, тем не менее, должны понимать, что в принципе на сегодня Украина, наверное, единственная страна в мире, которая имеет полный запрет на воздушные перевозки. Несмотря на то, что есть ряд стран, таких как Сирия, Афганистан, Йемен, Иран, Ирак, Северная Корея, Ливия и Судан, где так же есть запрет на полеты, но есть небольшие части воздушного пространства, которые открыты и в принципе они в таком режиме функционируют в этих странах десятками лет", - объяснил Долинце.

Возможность открытия аэропортов во время войны в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Министерство развития общин и территорий представило дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины во время военного положения. В частности к обсуждению этого вопроса присоединились представители украинских аэропортов "Борисполь" и "Львов" имени Даниила Галицкого.

Также сообщалось, что самолетам "Новой почты" разрешили осуществлять полеты в Киев и Львов. Право предоставили с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок. Таким образом Supernova Airlines получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в течение недели для того, чтобы выполнять регулярные международные воздушные перевозки.

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