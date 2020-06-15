Пограничники назвали причины больших очередей на границе с Польшей (видео)

Сейчас в ПП "Шегини" на пересечение границы с Польшей ожидают около 100 человек.

Большие очереди в пункте пропуска "Шегини" произошли из-за того, что польские пограничники осуществляют путешествующим температурный скрининг и контрольные операции по установлению правил и законности оснований для пребывания на территории Польши.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – начальник штаба Алексей Гавель на брифинге на территории пункта пропуска "Шегини", передает корреспондент УНИАН.

«В настоящее время мы находимся в пункте пропуска с автомобильного сообщения "Шегини“, где осуществляется оформление в пешем порядке граждан Украины. Очередь перед польским пунктом пропуска "Медика“ составляет около 100 граждан Украины, которые оформлены в пограничном отношении, и продолжаются мероприятия по оформлению польскими пограничниками», - заявил он.

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По его словам, очередь возникла в связи с тем, что по прибытию на территорию Польши ее пограничники осуществляют температурный скрининг, затем проводятся контрольные операции по установлению правил и законности оснований для пребывания на территории этой страны.

Гавель отметил, что польские пограничники связываются с работодателями для получения подтверждения приглашений, цели и места пребывания в Польше граждан Украины.

Он отметил, что по прибытию на территорию Польши некоторые категории граждан Украины подпадают под самоизоляцию.

«С 16 мая у нас осуществляется пеший переход, единственный пункт пропуска на украинско-польской границе, где осуществляется пешее оформление, это пункт пропуска “Шегини”. С начала функционирования пешего перехода с 16 мая у нас всего оформления около 76 тыс. граждан Украины как на вход, так и на выход. С 1 июня наблюдается увеличение движения украинцев на выход из Украины», - отметил Гавель.

Он добавил, что с 1 июня наблюдается увеличение пассажиропотока из Украины почти втрое: «В среднем за сутки на вход оформляется около 600 человек, то на выход на настоящее время у нас почти 2,5 тыс. граждан Украины оформляется, и поэтому у нас возникают очереди перед пунктом пропуска «Медика».

Представитель Госпогранслужбы сообщил, что сейчас продолжаются мероприятия по «локализации данной ситуации», переговорные процессы происходят как на уровне администрации пограничной службы, так и на местных уровнях.

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«Основная ситуация, чтобы снять эту проблематику, выходим на Республику Польша, на руководство, чтобы вместе с Мининфраструктуры и МИД восстановить движение железнодорожных составов, чтобы курсировали электрички со Львова, которые могут одновременно забирать около 700 граждан в один только направление. Также решается вопрос по запуску и открытие автомобильного сообщения. В настоящее время у нас постановлением Кабмина от 20 мая открыты все автомобильные пункты пропуска, в настоящее время мы ожидаем согласования от польской стороны относительно открытия автомобильного сообщения», - добавил первый заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июня ГПСУ информировала, что в пункте пропуска «Шегини» собралось около 400 человек, которые ожидают пересечения границы с Польшей. Люди жаловались, что время ожидания в пункте пропуска составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем.

По состоянию на 18:00 количество людей, которые ожидали пересечения украинско-польской границы в пункте пропуска «Шегини», уменьшилось.

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