Селектор выбора режимов движения взяли от Nissan Leaf, руль, часть передней панели и ручки дверей - от Geely; зеркала и кресла - от Lada, а светотехнику - от Hella.

Беларусь уже несколько лет занимается разработкой собственных электромобилей, но только сейчас наконец продемонстрировала один из подобных образцов под названием Academiс electro.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Электромобиль в формфакторе микро-пикап (3720x1690x1600 мм) был разработан Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что макетный образец Academiс electro построен по каркасно-панельной технологии - в его основе лежит пространственный каркас, сваренный из металлических профилей. Кузовные панели отформованы из пластика, кокон кабины тоже сделан из пластика, но для усиления конструкции его вклеили в каркас.

"Грузовой отсек имеет объем около 650 литров, задний борт не откидывается, а открывается справа налево. Внутренняя поверхность кузова покрыта специальной износостойкой краской. Грузоподъемность пикапа составляет порядка 350 кг, при этом предусмотрена возможность установки прицепного устройства", - подчеркивает издание.

Технические характеристики серийного электромобиля будут зависеть от пожеланий заказчика. На первом образце Academiс electro установлен электродвигатель номинальной мощностью 58/80 кВт.

Расчетная максимальная скорость - до 110 км/ч, но в опытном образце ее ограничили до 50 км/ч. Батарея на 20 кВтч позволяет проехать от одного заряда до 150 км. Доступ к батарее осуществляется через люк в полу грузового отсека. Заряжается Academic от трехфазной розетки примерно за 2 часа, но в перспективе он будет способен подключаться и через разъем CHAdeMO для быстрой зарядки.

Проектировали Academiс electro с расчетом на сертификацию для дорог общего пользования, поэтому при изготовлении широко применялись компоненты от серийных автомобилей. К примеру, селектор выбора режимов движения взяли от Nissan Leaf, руль, часть передней панели и ручки дверей - от Geely; зеркала и кресла - от Lada, а светотехнику - от Hella.

При заинтересованности заказчиков создатели Academiс electro готовы запустить мелкосерийное производство, но даже ориентировочная стоимость пока не озвучивается.

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Автор: УНИАН