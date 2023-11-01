На участках, где была разрешена скорость 80 километров в час, уже демонтированы знаки ограничения скорости "80".

С сегодняшнего дня, 1 ноября, скорость движения столицей ограничивается до 50 километров в час.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. При этом отмечает, что на участках, где была разрешена скорость 80 километров в час, уже демонтированы знаки ограничения скорости "80".

В КГГА напомнили, что ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км / ч, в частности, Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

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Надднепрянское шоссе; ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста); Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного); просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской набережной). Также раньше разрешалась скорость 80 километров в час по: просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои); просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака); ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков); автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

Департамент призывает водителей быть осторожными и не превышать скоростной режим на этих участках дорог, двигаясь по привычке быстрее, чем разрешено в период с 1 ноября и до 1 апреля.

Скоростной режим в Киеве

С 1 января 2018 года скорость передвижения транспорта в населенных пунктах Украины была снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.

Согласно постановлению Кабмина было принято решение о том, что городские власти должны согласовывать перечень автодорог, на которых разрешается увеличение скоростного режима с полицией.

Киевсовет утвердил перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспорта до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

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