Новый скоростной режим будет действовать с 1 апреля по 1 ноября.

С сегодняшнего дня в Киеве на ряде столичных улиц разрешено движение автомобилей со скоростью до 80 км/ч.

Как сообщает КГГА, список улиц, на которых разрешается скорость движения до 80 км/ч, определен решением Киевсовета.

"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", – говорится в сообщении.

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Также в КГГА подчеркивают, что перечень улиц, где можно ездить со скоростью 80 км/ч, определен согласно методике принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч.

Движение со скоростью 80 км/ч разрешено на таких улицах:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

Новый скоростной режим на указанных улицах будет действовать с 1 апреля по 1 ноября.

Скростной режим в Киеве

С 1 января 2018 года скорость передвижения транспорта в населенных пунктах Украины были снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.

Согласно постановлению Кабмина было принято решение о том, что городские власти должны согласовывать перечень автодорог, на которых разрешается увеличение скоростнго режима с полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия.

9 октября 2018 года Киевсовет утвердил перечень из 17 участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспорта до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

В 2020 году с 1 апреля в Киеве разрешили ездить со скоростью 80 км/ч на семи улицах. Двигаться с такой скоростью можно только при наличии соответствующих дорожных знаков.

С 1 апреля 2021 года в Киеве не вводилосьповышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч, поскольку ни одна из 17 предложенных улиц не соответствовала необходимым критериям.

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