С сегодняшнего дня в Киеве на ряде столичных улиц разрешено движение автомобилей со скоростью до 80 км/ч.
Как сообщает КГГА, список улиц, на которых разрешается скорость движения до 80 км/ч, определен решением Киевсовета.
"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", – говорится в сообщении.
Также в КГГА подчеркивают, что перечень улиц, где можно ездить со скоростью 80 км/ч, определен согласно методике принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч.
Движение со скоростью 80 км/ч разрешено на таких улицах:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).
Новый скоростной режим на указанных улицах будет действовать с 1 апреля по 1 ноября.
Скростной режим в Киеве
С 1 января 2018 года скорость передвижения транспорта в населенных пунктах Украины были снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.
Согласно постановлению Кабмина было принято решение о том, что городские власти должны согласовывать перечень автодорог, на которых разрешается увеличение скоростнго режима с полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия.
9 октября 2018 года Киевсовет утвердил перечень из 17 участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспорта до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.
В 2020 году с 1 апреля в Киеве разрешили ездить со скоростью 80 км/ч на семи улицах. Двигаться с такой скоростью можно только при наличии соответствующих дорожных знаков.
С 1 апреля 2021 года в Киеве не вводилосьповышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч, поскольку ни одна из 17 предложенных улиц не соответствовала необходимым критериям.