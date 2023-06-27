При покупке проездного билета будет действовать скидка 75%.

В Киеве школьники в период летних каникул будут платить за проезд в общественном транспорте, но при покупке проездного билета сроком на месяц или полмесяца будет действовать скидка 75%.

Об этом информирует Киевская городская госадминистрация со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского. Он отметил, что в соответствии с решением Киевсовета от 16.12.2021 № 4007/4048 "о некоторых вопросах проезда отдельных категорий лиц в городе Киеве" (в редакции решения Киевского городского совета от 09.02.2023 № 5924-5965), бесплатный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется учащимся учреждений общего среднего образования Киева только в период учебного года и период годового оценивания – с 1 сентября до 1 июля следующего года.

"То есть с 1 июля до 31 августа, фактически на время летних каникул, как и в большинстве украинских городов, проезд для учеников платный. В то же время на электронный ученический билет можно приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75%", – отметил Мондриевский.

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В КГГА информируют, чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Киев цифровой", необходимо добавить ученический билет в аккаунт, введя номер ученического билета и пин-код. После этого нужно нажать "приобрести проездной".

При пополнении через терминал самообслуживания, надо ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карточку в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать "Пополнить". Для ученических билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

"Также можно приобрести на ученический одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки для учеников не предусмотрены", - подчеркивают в КГГА.

Обращается внимание, что пополнить ученический, кроме того, можно в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная"), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП "ГИВЦ".

Также, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений Киева.

Напоминается, что стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте для учащихся дневной формы обучения составляет:

без ограничения поездок в месяц - 325 грн;

без ограничения поездок на вторую половину месяца - 162,50 грн;

проездной на месяц на 46 поездок - 72,50 грн;

проездной на месяц на 62 поездки - 97,50 грн;

проездной на месяц на 92 поездки- 143,75 грн;

проездной на месяц 124 поездки - 192,50 грн.

Ученический билет можно пополнить также на необходимое количество одноразовых поездок. Минимум-на 1 поездку, максимум за одно пополнение – на 50. в случае приобретения одноразовых поездок "ученическая" скидка не действует. Как и для других категорий пассажиров, действует принцип: чем больше билетов приобретено – тем больше скидка. На 50 поездках можно сэкономить 75 грн.

Проезд школьников в транспорте Киева

В 2019 году столица начала внедрять проект "электронная карточка ученика" начато, то есть обеспечение учащихся новыми электронными документами. В начале 2022 г. городские власти заявили, что проезд в коммунальном транспорте Киева для школьников останется бесплатным (в течение периода учебного года), но для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года.

В связи с российским полновамсштабным вторжением и наступлением на Киев, в столице некоторое время была ограничена работа общественного траспорта. С началом возобновления его работы проехзд был бесплатным, но в середине мая 2022 года. Киевсовет принял решение вернуть оплату для пассажиров.

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