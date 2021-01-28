Экипажи патрулируют дороги, на которых движение затруднено в связи с переметами и налипанием мокрого снега.

В Одесской области из-за непогоды закрыты трассы Одесса-Рени и Одесса-Кучурган.

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Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, в регионе резко ухудшились погодные условия.

В частности, из-за сильного снега, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с, метелями, отсутствием видимости и температурой воздуха до -1°С, Служба автомобильных дорог в области заявила о запрете движения большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов с 21:00 27 января на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

«Запрещается движение автотранспортных средств всех категорий с 21:00 по дорогам: М 15 Одесса - Рени (на Бухарест), км 11 + 920 - км 308 + 000 - М 16 Одесса - Кучурган (на Кишинев), км 0 +000 - км 58 + 682, км 58 + 925 - км 59 + 123. Информация о снятии запрета и восстановления движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно», - сказано в сообщении.

В связи с осложнением погодных условий на территории города Измаил, Измаильского района и автодороги М-15 Одесса-Рени направление на Бухарест, инспекторы регулируют дорожное движение и сопровождают снегоуборочную технику.

Кроме того, несколько экипажей задействованы на патрулировании трассы Одесса-Рени, на которой движение транспорта затруднено в связи с переметами и налипание мокрого снега.

Непогода в Одесской области

Сегодня из-за непогоды временно запрещен въезд в Одессу большегрузных автомобилей. Из-за десятков упавших деревьев в городе произошло более десяти обрывов электрических сетей, повреждены автомобили.

Власти просят горожан без особой нужды не выходить на улицы и не выезжать на собственном автотранспорте.

Из-за непогоды ученики 5-11 классов завтра могут перейти на дистанционную форму обучения.

В Одесской области обесточены десятки населенных пунктов.

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Автор: Лариса Козовая