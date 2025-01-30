В Европе многие вообще не слышали о существовании этого кроссовера.

По итогам конкурса China Auto Awards лучшей машиной 2024-го в Китае стала модель Exlantix ET. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Exlantix ET является новым гибридным кроссовером, который в самом Китае продают под названием Sterra ET. Он входит в модельный ряд бренда Exeed, который является суббрендом довольно известного китайского государственного автопроизводителя Chery Automobile.

Кроссовер получил силовую установку на 485 л.с., которая включает два электродвигателя, 1,5-литровый ДВС (в роли генератора), а также батарею на 41 кВт-ч. Заявленный запас хода гибридного автомобиля - 1,5 тыс км, а исключительно на электричестве он составляет 240 км.

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Цена новинки на китайском рынке колеблется от 26,5 до 47 тыс долларов.

Кроме того, китайцы назвали авто года в других категориях. Так, лучшими седанами стали Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro, в то время как лучшими автомобилями типа SUV были выбраны Hyundai Santa-Fe и Wey 07.

Если говорить о внедорожниках, то здесь победителем стал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Среди минивэнов победу одержал Roewe iMax 8 DMH.

Мировой рынок - самые популярные авто

Ранее УНИАН назвал самые популярные автомобильные бренды 2024 года. Новый рейтинг подтвердил мировое лидерство японской Toyota. Второе место занял немецкий Volkswagen, тогда как на третьем оказался китайский BYD.

Если говорить о наиболее популярных моделях авто, то здесь также лидером стала Toyota, а именно - автомобиль Toyota Corolla, который давно стал мировой классикой. Также в тройку лидеров попали Tesla Model Y и Toyota RAV4. Замкнула десятку модель Kia Sportage.

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