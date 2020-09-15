Подготовительные работы стартуют уже завтра

Сегодня, 15 сентября, заключен договор на выполнение подготовительных работ для реализации проекта по строительству нового аэродромного комплекса в международном аэропорту “Днепропетровск”.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

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Подготовительные работы и тендер

Согласно договору, подготовительные работы стартуют уже завтра. Кроме того, частный инвестор ООО “НС Днепр” начинает строительство пассажирского и VIP-терминалов с запланированной пропускной способностью до 1000 человек в час. Также объявлен тендер на отбор генерального подрядчика, который будет выполнять основной объем работ по строительству нового аэродрома.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Этот год наглядно демонстрирует то, что развивать региональную авиацию крайне необходимо. Поэтому мы начинаем проект по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра. Сегодня был заключен договор, согласно которому уже завтра стартуют необходимые подготовительные работы: демонтаж 2-х трансформаторных подстанций, в том числе регуляторов яркости, системы дистанционного управления, вынос кабелей связи и электроснабжения с прокладкой кабельной канализации и устройством кабельных колодцев, переключение светосигнального оборудования, перемещение метеоплощадки и тому подобное", - заявил Криклий.

"Развивать региональную авиацию крайне необходимо", - заявил Криклий

"Кроме этого, объявлен тендер на отбор генерального подрядчика строительства нового аэродрома. А частный инвестор “НС Днепр” начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы. Решение о необходимости создания в Днепре современного аэропорта, который бы отвечал всем международным стандартам, было принято еще в далеком 2013-ом. Однако до прошлого года реальных шагов в этом направлении, к сожалению, не было сделано. И мы будем исправлять эту ситуацию", - отметил Криклий.

"Решение о необходимости создания в Днепре современного аэропорта, который бы отвечал всем международным стандартам, было принято еще в далеком 2013-м", - заявил Криклий.

Стоимость проекта

Глава Министерства пояснил, что, несмотря на высокую категорию сложности строительства подобных объектов, процесс их проектирования обычно занимает от 9 до 18 месяцев. Поэтому с целью эффективного планирования и расходования выделенных в текущем году средств, было решено определить подготовительные работы как отдельный проект. Его стоимость составит около 12 млн грн. “Это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечит непрерывное функционирование аэропорта на время строительства нового аэродромного комплекса”, - подчеркнул Владислав Криклий.

Этапы строительства

Основные работы планируется разбить на очереди строительства и пусковые комплексы, в состав которых будут входить:

- взлетно-посадочная полоса;

- перроны и места стоянок воздушных судов;

- магистральная рулежная дорожка и соединительные рулежные дорожки;

- базовая и стартовая аварийно-спасательные станции;

- радиотехнические средства, метео - и светосигнальное оборудование;

- инженерные сети, трансформаторные подстанции, очистные сооружения и тому подобное.

Как результат, за бюджетные средства в новом аэропорту “Днепропетровск” планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Строительство нового аэродромного комплекса в аэропорту "Днепропетровск" планируется с доведением параметров до обеспечения эксплуатации воздушных судов кодовой буквы “С” без ограничений и с возможностью перспективного удлинение взлетной полосы для обеспечения эксплуатации воздушных судов кодовых букв “D” (“Е”).

Аэропорт "Днепропетровск" и обещанное строительство

Международный аэропорт "Днепропетровск" в 2019 году отметил свое 75-летие, степень износа конструктивного его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3 200 м днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн пассажиров в год.

3 апреля 2020 года Верховная Рада Украины сохранила при пересмотре статей государственного бюджета на 2020 год 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту г. Днепр.

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Автор: УНИАН