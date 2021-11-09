Сейчас дорожники работают вблизи пгт. Ромодан Миргородского района.

На Полтавщине приступили к ремонту трассы Р-42 Лубны - Миргород –Опишня, сейчас работы ведутся вблизи пгт. Ромодан Миргородского района.

Дорогу регионального значения восстанавливают по всей протяженности в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

Дорожники уже отфрезеровали первые 4 км автодороги и приступили к устройству слоя из усиленной органо-минеральной смеси. Ее изготовляют по технологии холодного ресайклинга, с добавлением щебеночно-песчаной смеси и комплексного вяжущего.

Работы выполняет компания "РДС". Подрядчик также проведет расширение полотна, чтобы довести трассу до параметров автодороги III категории.

"Кроме восстановления существующей дорожной одежды будет проведено усиление основы, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка новых дорожных знаков, нанесение разметки, обустройство автопавильонов, укрепление обочины", - информирует автодор.

Трасса Р-42 соединяет Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. До 1975 года дорога протяженностью 121,9 км не имела твердого покрытия за исключением некоторых населенных пунктов. Строительство дороги с твердым покрытием началось только в 1976 году.

"Ежедневно по данной автодороге движется около 6000 транспортных средств. В период проведения Сорочинской ярмарки эта цифра удваивается", - добавляют в Службе автомобильных дорог.

Трассу используют в основном для перевозки зерна, сахарной свеклы и нефтепродуктов. Дорога соединяет районы области для подъезда к санаторно-курортным зонам и источникам минеральных вод.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

Автор: Иван Бойко