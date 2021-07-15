С 16 июля по 19 сентября на части автодороги Т-1027 (Кольцевая дорога) частично ограничат движение.
Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".
На участке автодороги Т-1027 (от Столичного шоссе до ул. Академика Заболотного) начинается средний ремонт. Этот участок долгое время не обновляли. Работы дорожники будут выполнять в комплексе с капитальным ремонтом Кольцевой дороги (на участке от Одесской площади до ул. Ватутина), чтобы дважды не ограничивать движение.
Во время работ движение будет частично ограничено.
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