На участке дороги от Столичного шоссе до ул. Академика Заболотного завтра начнется средний ремонт.

С 16 июля по 19 сентября на части автодороги Т-1027 (Кольцевая дорога) частично ограничат движение.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

На участке автодороги Т-1027 (от Столичного шоссе до ул. Академика Заболотного) начинается средний ремонт. Этот участок долгое время не обновляли. Работы дорожники будут выполнять в комплексе с капитальным ремонтом Кольцевой дороги (на участке от Одесской площади до ул. Ватутина), чтобы дважды не ограничивать движение.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева