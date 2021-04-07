Такие ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта.

В Киеве с 10 апреля по 30 июня в связи с проведением капитального ремонта частично ограничат движение транспорта на Кольцевой дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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На первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян).

В целом будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме: просп. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.

Пробки в Киеве 7 апреля

Пробки в Киеве в среду утром, 7 апреля, сковали основные магистрали города.

На всех транспортных мостах через Днепр были трудности с трафиком. Пробки образовались на въездах и выездах со всех мостов.

Многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Северному мосту со стороны Троещины.

Транспортный коллапс наблюдался на въездах в Киеве со стороны Житомирской трассы, Софиевской Борщаговки и Крюковщины.

"Красными" от пробок были пересечение пр. Степана Бандеры и ул. Скляренко, пр. Леся Курбаса, ул. Вадима Гетьмана, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, ул. Илленко, Владимирский спуск и Крещатик.

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Автор: Светлана Закелова