Вчерашние ливни, грозы и шквальные порывы ветра привели к полному обесточиванию в области 125 населенных пунктов и 189 частичному.

В Киевской области из-за непогоды обесточен 121 населенный пункт.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Отмечается, что 18 сентября в области из-за ливней, гроз и шквальных порывов ветра до 20 м/с было обесточено 125 населенных пунктов полностью и 189 — частично. Повреждены 150 ЛЭП и 2 тыс. 612 трансформаторных подстанций.

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Больше всего из-за непогоды пострадали Богуславский, Бориспольский, Васильковский и Переяслав-Хмельницкий энергоузлы.

По состоянию на 08:30 19 сентября электромонтеры уже успели вернуть свет для более 60 тысяч семей в 72 населенных пунктах, которые обесточивались полностью и в 121 — частично.

Остаются обесточеными 53 населенных пункта полностью и 68 – частично. Из-за грозы и порывов ветра обесточены 40 ЛЭП полностью и 27 – частично, 809 трансформаторных подстанций.

Энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, вчера по Украине прокатилась непогода. В частности, из-за ухудшения погоды на Сумщине погиб один человек, еще восемь получили травмы. В городе Бурынь десятки частных домов остались без крыши, в нескольких - разрушенные стены. Повреждены АЗС и ряд нежилых помещений и автомобилей, повреждена линия электропередач. В электроподстанцию попала молния.

Также от непогоды пострадала Хмельницкая область. Там в результате ухудшенных погодных условий были повалены деревья, которые падали на проезжую часть дороги, тротуары, обрывали электролинии, а кое-где падали и на автомобили и дома.

Между тем, как сообщал Погода УНИАН, на сегодня почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, 19 сентября в Украине, кроме юга, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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