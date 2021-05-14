Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет 15 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте столицы составляет 15 гривен.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

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"В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, так как он у нас дотационный. Чтобы он выходил в ноль мы из бюджета Киева платим еще более 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру - себестоимость проезда в транспорте 15 грн", - заявил Кличко.

Что этому предшествовало

13 мая трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" заявили о том, что просят столичную власть повысить тариф на проезд.

КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят мэра Виталия Кличко и депутатов Киевсовета немедленно решить вопрос и поддержать предприятия.

Одним из путей решения проблемы транспортники видят увеличение действующего тарифа на перевозку пассажиров.

В метрополитене отмечают, что на 2021 год экономически обоснованным является тариф в размере 21,05 грн, в "Киевпастрансе" - 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн - для городской электрички.

14 мая 2021 года киевлянам рассказали, когда ждать скандального повышения цен на проезд.

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Автор: Елена Коваленко