Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте столицы составляет 15 гривен.
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
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"В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, так как он у нас дотационный. Чтобы он выходил в ноль мы из бюджета Киева платим еще более 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру - себестоимость проезда в транспорте 15 грн", - заявил Кличко.
Что этому предшествовало
- 13 мая трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" заявили о том, что просят столичную власть повысить тариф на проезд.
- КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят мэра Виталия Кличко и депутатов Киевсовета немедленно решить вопрос и поддержать предприятия.
- Одним из путей решения проблемы транспортники видят увеличение действующего тарифа на перевозку пассажиров.
- В метрополитене отмечают, что на 2021 год экономически обоснованным является тариф в размере 21,05 грн, в "Киевпастрансе" - 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн - для городской электрички.
- 14 мая 2021 года киевлянам рассказали, когда ждать скандального повышения цен на проезд.
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