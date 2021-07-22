Помимо этого в Mercedes в целом заявили о переходе на производство электромобилей.

Mercedes-Benz показал первые изображения нового футуристического концептуального электрокара Vision EQXX, который сможет проехать на одной зарядке около 1200 км.

Машину, описанную как "символ нашего стремления создать самое эффективное авто" появится в 2022 году, сообщает Autocar.

Новинка будет иметь агрессивную переднюю панель, узкие фары, объединенные тонкой светящейся полосой, а также широкий нижний воздухозаборник и вентилируемый капот с большим логотипом в виде звезды.

Автомобиль Vision EQXX имеет эффективную силовую установку и наибольший запас хода без подзарядки. В компании-производителе обещают, что авто сможет проезжать более тысячи километров без подзарядки.

Когда концепт запустят в серийное производство неизвестно. Но сам концепт-кар обещают показать на мероприятии Mercedes-Benz Strategy Update в июле 2021 года.

Помимо этого в Mercedes заявили о переходе на производство электромобилей.

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Так, с 2022 года компания начнет продавать полностью электрическую модель в каждом модельном ряде, а с 2025 года каждая проданная модель будет предлагаться с чисто электрической версией.

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Автор: Александр Топчий