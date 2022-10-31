Несмотря на вражеские обстрелы, 80% поездов, которые сейчас в пути, продолжают двигаться по графику.

В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, есть обесточенные участки. Это привело к задержке ряда поездов.

Как сообщили в "Укрзализныце", резервные тепловозы уже выведены и все поезда продолжат движение.

"Сейчас с задержкой больше, чем на 30 минут, движется поезд №81/82 Киев – Ужгород. Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов: №712 Киев – Краматорск; №732 Киев — Днепр", – информирует перевозчик.

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В "УЗ" напомнили, что за задержками можно следить по ссылке https://uz-vezemo.com/.

В то же время там подчеркнули, что несмотря на вражеские обстрелы 80% поездов, которые сейчас в пути, продолжают двигаться по графику.

Атаки по Украине 31 октября: главное

Утром в понедельник, 31 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждал, что есть информация о пребывании в воздухе над Украиной 40 вражеских ракет.

Извещали о запусках вражеских ракет с южного направления, из Белгорода и с самолетов.

В результате вражеских атак подверглась разрушениям инфраструктура Киева, Харькова, Запорожья. Обесточены Киев, часть Черкасской области, Харьков, Запорожье.

Взрывы также были слышны в Винницкой области. ПВО работала в Полтавской области.

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