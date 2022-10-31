В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, есть обесточенные участки. Это привело к задержке ряда поездов.
Как сообщили в "Укрзализныце", резервные тепловозы уже выведены и все поезда продолжат движение.
"Сейчас с задержкой больше, чем на 30 минут, движется поезд №81/82 Киев – Ужгород. Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов: №712 Киев – Краматорск; №732 Киев — Днепр", – информирует перевозчик.
В "УЗ" напомнили, что за задержками можно следить по ссылке https://uz-vezemo.com/.
В то же время там подчеркнули, что несмотря на вражеские обстрелы 80% поездов, которые сейчас в пути, продолжают двигаться по графику.
Атаки по Украине 31 октября: главное
- Утром в понедельник, 31 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждал, что есть информация о пребывании в воздухе над Украиной 40 вражеских ракет.
- Извещали о запусках вражеских ракет с южного направления, из Белгорода и с самолетов.
- В результате вражеских атак подверглась разрушениям инфраструктура Киева, Харькова, Запорожья. Обесточены Киев, часть Черкасской области, Харьков, Запорожье.
- Взрывы также были слышны в Винницкой области. ПВО работала в Полтавской области.