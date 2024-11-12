Он практически ежедневно находится в поместье политика во Флориде.

Известный миллиардер и бизнесмен Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники, которые осведомлены в этой теме.

По словам собеседников, после выборов Маск предложил внести свой вклад в кадровые решения и теперь играет значительную роль в формировании будущей администрации президента США.

Более того, миллиардер практически ежедневно находится в поместье политика в Мар-а-Лаго во Флориде. Он появился на семейном фото Трампа в ночь выборов, был замечен за ужином с будущей первой леди Меланией Трамп и играл с семьей новоизбранного президента в гольф в выходные.

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Источники ABC News утверждают, что Маск даже влияет на кадровые решения республиканца. Он присутствовал по меньшей мере на двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами. Как утверждается, он даже передал Маску трубку во время своего разговора с президентом Владимиром Зеленским, чтобы тот мог поговорить с украинским лидером.

Кроме того, бизнесмен присутствовал во время телефонного разговора республиканца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Избрание Трампа - какая роль у Илона Маска

Известная американская политическая обозревательница Кара Свишер считает, что хотя Трамп в течение своей избирательной кампании с пиететом высказывался о Маске, в конце концов не захочет делиться властью с бизнесменом.

CNN со ссылкой на информированные источники отметило, что Маск не получит должность в администрации Трампа. Однако бизнесмен сам избегает этого, ведь тогда возникнут проблемы относительно его роли в компаниях, которые он возглавляет.

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