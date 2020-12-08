Работу метро ограничат в последнюю очередь, так как там хорошая вентиляция и контроль ношения масок.

В случае введения жесткого карантина в Украине и необходимости ограничения работы общественного транспорта прежде всего будут ограничивать работу маршрутных такси, метро - в последнюю очередь.

Об этом в эфире Громадського радио сказал председатель Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

«При несоблюдении противоэпидемических мер больше рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь», - сказал он.

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Вероятность введения локдауна в Украине

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). Карантин выходного дня действовал с 14 по 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать карантин выходного дня. На территории всей страны будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

4 декабря Степанов заявил, что Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с начала января на три недели.

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Автор: Леся Лещенко