Во время весеннего локдауна работа транспорта была максимально ограничена.

Кабинет министров не планирует, что работа транспортной отрасли будет прекращена даже при жестком карантине.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Что касается транспорта, то транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантине. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии", - сказал он.

Напомним, во время весеннего локдауна работа транспорта была максимально ограничена.

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Локдаун в Украине: что уже известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

В "Слуге народа" объяснили, что ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауну достаточно сложно, ведь для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

4 декабря Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.

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Автор: Дмитрий Шварц