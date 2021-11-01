Для начала лоукостер начнет летать из Харькова в Польшу, Литву, Италию и Венгрию.

Ирландский лоукостер Ryanair с начала ноября 2021 года возобновляет рейсы через аэропорт города Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба харьковского аэропорта в Facebook.

В частности, Ryanair будет летать из Харькова по таким направлениям:

Вильнюс (Литва) – вылеты по средам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень

(Литва) – вылеты по средам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень Варшава Модлин (Польша) – вылеты по средам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень

(Польша) – вылеты по средам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень Краков (Польша) – вылеты по понедельникам и пятницам, стоимость билетов от 242 гривень

(Польша) – вылеты по понедельникам и пятницам, стоимость билетов от 242 гривень Познань (Польша) – вылеты по четвергам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень

(Польша) – вылеты по четвергам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень Милан Бергамо (Италия) – вылеты по вторникам и субботам, стоимость билетов от 242 гривень

(Италия) – вылеты по вторникам и субботам, стоимость билетов от 242 гривень Будапешт (Венгрия) – вылеты по четвергам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень

Читайте такжеRyanair открывает прямой рейс из Одессы в Венецию

Таким образом, на данный момент популярный бюджетный авиаперевозчик летает из пяти украинских аэропортов: Киев-Борисполь, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.

Как сообщал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair выполнил свой первый рейс из Харькова в июне 2019 года. Однако в сентбре 2020 года авиаперевозчик прекратил летать в Харьков из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Автор: Марина Григоренко