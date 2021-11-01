Ryanair возвращается в Харьков / фото REUTERS
Ирландский лоукостер Ryanair с начала ноября 2021 года возобновляет рейсы через аэропорт города Харькова.
Об этом сообщила пресс-служба харьковского аэропорта в Facebook.
В частности, Ryanair будет летать из Харькова по таким направлениям:
- Вильнюс (Литва) – вылеты по средам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень
- Варшава Модлин (Польша) – вылеты по средам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень
- Краков (Польша) – вылеты по понедельникам и пятницам, стоимость билетов от 242 гривень
- Познань (Польша) – вылеты по четвергам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень
- Милан Бергамо (Италия) – вылеты по вторникам и субботам, стоимость билетов от 242 гривень
- Будапешт (Венгрия) – вылеты по четвергам и воскресеньям, стоимость билетов от 242 гривень
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Таким образом, на данный момент популярный бюджетный авиаперевозчик летает из пяти украинских аэропортов: Киев-Борисполь, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.
Как сообщал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair выполнил свой первый рейс из Харькова в июне 2019 года. Однако в сентбре 2020 года авиаперевозчик прекратил летать в Харьков из-за сложной ситуации с коронавирусом.