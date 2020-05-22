В Европе на крупнейших "парковках" самолетов заканчиваются места

Если в апреле на всех площадках находились 170 самолетов, в июне их число увеличится до 230-240.

Оперирующая крупнейшими емкостями по длительному хранению самолетов в Европе компания Tarmac Aerosave заявила о том, что к июню более 90% мест будут заняты.

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В ее распоряжении 250 парковок в трех аэропортах — Теруэль в Испании, Тарб и Тулуза-Франказаль во Франции.

Если в апреле на всех площадках находились 170 самолетов, в июне их число увеличится до 230-240. Среди них значительная доля 4-двигательных широкофюзеляжных авиалайнеров — Airbus A380, Boeing 747, Airbus A340, которые авиакомпании начали выводить из флота в числе первых из-за больших эксплуатационных расходов. Также в Теруэле запаркованы два из трех Boeing 777-200ER МАУ, пишет avianews.com.

Для освобождения места для хранения Tarmac Aerosave ускорила процесс утилизации старых самолетов. Это позволило увеличить доступные емкости на 25%. Также компания отсрочила работы по техническому обслуживанию и переработке авиационной техники, не требующие срочности.

В Tarmac Aerosave ожидают, что в дальнейшем авиалайнеры на длительное хранение начнут поступать не только от авиакомпаний, но и лизинговых компаний. При этом из 100 самолетов половина останутся на хранении на год или более длительный срок. В связи с этим Tarmac Aerosave начала подготавливать новые площади для длительной стоянки, которые будут готовы к следующему июню.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), опасный коронавирус из Китая может нанести авиаперевозчикам по всему миру от 63 млрд долл. до 113 млрд долл. убытков в 2020 году.

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