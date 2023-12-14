Система возврата поездок заработает в понедельник.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что пассажиры метро не будут переплачивать за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбидская". В своем Telegram-канале городской голова отметил, что соответствующее решение было принято Киевским городским советом сегодня, 14 декабря.

"По моей инициативе Киевсовет принял сегодня решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбидская". Киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы через закрытые шесть станций "синей" ветки метро", - сообщил Кличко.

Так, маршрут с Теремков к любой другой станции метро по-прежнему будет стоить 8 грн. В то же время во время поездки нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке.

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"Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карточку. Поэтому пассажир, проехав наземным транспортом и метро, будет платить только за одну поездку", - пояснил городской голова.

Кличко добавил, что система возврата поездок заработает в понедельник, 18 декабря. Детали, как это будет работать, "Киев цифровой" должен опубликовать 15 декабря.

Разрушение тоннеля в метро Киева

9 декабря в Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" прекратили движение поездов. Из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" движение поездов Оболонско-Теремковской линией происходит между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская".

Также УНИАН сообщал, что в Киеве запустили "челночное" движение между закрытыми станциями метро. Кроме того, были запущены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбидская".

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