На маршрут № 9 выйдут автобусы Mercedes, полученные Киевом от Риги.

В Киеве завтра возобновят работу автобусные маршруты № 9 и № 97-К.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, это стало возможным благодаря городам Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия), которые в начале января передали столице Украины в качестве помощи 13 автобусов.

По словам мэра, восстанавливается маршрут № 9, который будет курсировать по трассе: "Улица Булгакова - станция метро "Лукьяновская" и № 97-К: "Улица Академика Ефремова – рынок (массив Новобеличи)".

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"На маршрут № 9 выйдут автобусы Mercedes, полученные Киевом от Риги. Такие автобусы будут курсировать и имеющимся маршрутом № 97. А на маршруте №97-К будут ездить автобусы марки Volvo, которые предоставил Киеву финский город Тампере", - отметил Кличко.

Он напомнил, что от Риги в начале этого года Киев получили 10 автобусов, а перед тем - первые 11 поступили в апреле прошлого года.

От Тампере город получил три автобуса.

Восстановление движения транспорта в Киеве: детали

С пятницы, 13 января, было восстановлено движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1 "ул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная - ул. Семьи Сосниных". Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы.

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