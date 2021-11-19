В Киеве с января 2022 года планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте.

Подорожание стоимости проезда в Киеве до 20 гривень приведет к росту цен в других отраслях.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук, сообщает Forbes.ua.

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По мнению эксперта, в случае повышения стоимости проезда в городском транспорте, киевляне столкнутся с подорожанием стоимости ряда других услуг.

"Очевидные последствия – рост тарифов частных перевозчиков, повышение стоимости услуг такси", - отметил эксперт.

По мнению Николайчука жизнь обычных граждан станет дороже.

"Это может привести к тому, что они потребуют от работодателей более существенного повышения зарплат, что, в свою очередь, влияет на себестоимость", - отметил эксперт.

Повышение стоимости проезда в Киеве:

В Киеве с января 2022 года планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн-15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.

Также остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками.

Узнав о таких планах КГГА, столичные маршрутчики тоже заявили, что повысят стоимость проезда.

17 ноября в Государственной регуляторной службе Украины отреагировали на планы столичных властей существенно повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте и напомнили, что перед этим КГГА должна получить позицию этого ведомства.

Автор: Елена Коваленко