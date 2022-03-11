Air Astana (Казахстан) и Pegasus (Турция) отменяют рейсы в Россию по требованию страховщиков.

Казахстанская авиакомпания Air Astana отменяет рейсы в Россию из-за проблем со страхованием самолетов.

Об этом говорится в заявлении компании.

Кроме того турецкая авиакомпания Pegasus объявила об отмене всех рейсов в Россию с 13 по 27 марта. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"В связи с операционными рисками все наши рейсы в Россию приостановлены с 13 марта (включительно) до 27 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Перевозчики предлагают пассажирам бесплатную замену и полный возврат средств.

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