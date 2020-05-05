Днепр с 12 мая возобновляет работу всего электротранспорта и автобусов

Количество пассажиров в салоне будет определяться численностью сидячих мест.

В Днепре с 12 мая будет восстановлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов.

Как пояснил директор профильного департамента городского совета Игорь Маковцев, это связано с решением Правительства об ослаблении карантинных мероприятий, передает пресс-служба мэрии.

"Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая возобновляется плата за проезд согласно установленного тарифа. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - пояснил Маковцев.

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По его словам, перевозки будут осуществляться в соответствии с ограничения по количеству сидячих мест в транспортном средстве.

Также в городе с завтрашнего дня начнут работу дополнительные пункты выдачи специальных билетов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре уже ослабили карантинные меры, разрешив посещать бульвары и зеленые зоны города.

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