Днепр с 12 мая возобновляет работу всего электротранспорта и автобусов
В Днепре с 12 мая будет восстановлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов.
Как пояснил директор профильного департамента городского совета Игорь Маковцев, это связано с решением Правительства об ослаблении карантинных мероприятий, передает пресс-служба мэрии.
"Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая возобновляется плата за проезд согласно установленного тарифа. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - пояснил Маковцев.
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По его словам, перевозки будут осуществляться в соответствии с ограничения по количеству сидячих мест в транспортном средстве.
Также в городе с завтрашнего дня начнут работу дополнительные пункты выдачи специальных билетов.
Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре уже ослабили карантинные меры, разрешив посещать бульвары и зеленые зоны города.
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