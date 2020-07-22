Метрополитен и транспортники просят у горсовета компенсации за работу во время карантина

Свою просьбу транспортники объясняют желанием избежать задолженности по зарплатам

Сотрудники коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с призывом поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков во время пандемии коронавирусной болезни Covid-19.

Соответствующие обращения от Объединенной профсоюзной организации КП "Киевский метрополитен" и Первичной профсоюзной организации КП "Киевпастранс" опубликованы на официальных страницах предприятий в Facebook. В них транспортники призвали депутатов Киевгорсовета выделить средства на выплату зарплат и на другие необходимые расходы.

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"В соответствии с принятыми городскими властями решениями КП "Киевпастранс" с 23 марта 2020 года обеспечивал перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно сотрудников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева", - говорится в заявлении сотрудников предприятия.

Кроме того, как отмечают авторы обращения, КП "Киевпастранс" обеспечил бесплатные централизованные перевозки медицинских работников опорных городских медицинских учреждений, определенных для лечения больных с Covid-19, и регулярные перевозки сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Сотрудники Киевского метрополитена, в свою очередь, отметили, что из-за невозможности работать в обычном режиме с 17 марта по 25 мая 2020 года потери доходов предприятия составили около 621 млн грн. В КП "Киевпастранс" также отмечают, что и сейчас на предприятии не могут выйти на уровень доходов, который был до пандемии.

Как говорится в обращениях, из-за ограничений работы во время карантина коммунальные предприятия потеряли доходы, что привело к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий. "Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь выстоять нам!", - говорится в обращении "Киевпасстранса".

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