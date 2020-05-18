С 1 июня в Украине запустят автофиксацию нарушений правил дорожного движения

Отмечается, что для того, чтобы система заработала, команда специалистов провела все необходимые работы.

Систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по всей Украине запустят 1 июня.

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Об этом сообщило Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины на странице в Facebook.

"В связи с пандемией коронавируса и продолжением карантина запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, должна была заработать с 1 мая 2020 года, перенесен на 1 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы система заработала, команда специалистов провела все необходимые работы.

"В частности, на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер - в столице. Все КАФы расположены в местах, где чаще всего случаются ДТП. Кроме того, до 1 июня будет установлено 5 КАФов во Львовской области. До конца года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации. Также уже есть программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения должна была заработать с 1 мая, но в связи с карантином ее запуск был перенесен.