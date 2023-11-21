Движение автобусов и автомобилей через границу происходит как на выезд из Польши, так и на въезд.

Сейчас на заблокированных из-за протестов польских перевозчиков пунктах пропуска на границе в очередях стоят около 3 тысяч грузовых фур. Повлияла ли эта ситуация на движение через границу пассажирского транспорта и какая в общем ситуация с пассажиропотоком на границе, рассказал в интервью РБК-Украина глава Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Так, он напомнил, что участники акции протеста в Польше еще до ее начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта – их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки.

"С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезд из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли", - подчеркнул он.

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Рассказывая об общей ситуации с пассажиропотоком на границе, Демченко рассказал, что сейчас в среднем за сутки границу пересекают 75 тысяч человек в обеих направлениях – на выезд из Украины и на въезд, из них 85% составляют граждане Украины.

"В выходные среднесуточное пересечение иногда может достигать и 90 тысяч, но эти показатели значительно меньше, чем в летний период. С тех пор мы отмечаем постепенное снижение пассажиропотока, который летом держался в будни на уровне 90 тысяч человек, в выходные мог достигать и 120 тысяч", - отметил глава ГПСУ.

В то же время он предупредил, что на новогодне-рождественский период прогнозируется увеличение пассажиропотока. Определенного пика, как и в летний период, количество пересечений границы может достичь, но это не будет столь длительно, как летом.

Также Демченко добавил, что весь период военного положения более 50% общего пассажиропотока приходится на границу с Польшей. На участках с другими странами загруженность значительно меньше.

Блокада границы с Польшей

Напомним, ранее польские перевозчики начали забастовку на границе, требуя вернуть разрешения для украинских коллег. Блокировать пункты пропуска "Корчова-Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин" планируют до конца этого года. Сейчас в очередях на территории Польши в направлении Украины находится около трех тысяч грузовых транспортных средств.

В Украине создан штаб помощи украинским водителям, которые оказались заблокированными на границе с Польшей, чтобы обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

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