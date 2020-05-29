Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на госгранице с ЕС и Молдовой

Временно не работают 56 пунктов пропуска, в том числе на границе с Россией и Беларусью.

Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на государственной границе со своей стороны.

Как сообщили в Госпогранслужбе, это предусмотрено соответствующими изменениями в распоряжение Кабмина от 13 марта.

"Сегодня ночью, с 0:00 29 мая 2020 года, возобновят свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине 43 пограничника заразились COVID-19

В ГПСУ добавили, что временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.

"Государственная пограничная служба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, поскольку в перечень пунктов пропуска, которые возобновляют свою работу не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновении в Донецкой и Луганской областях предварительно будут закрыты до 22 июня включительно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram