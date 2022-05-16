Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензина.

Кабинет министров повысил предельную цену на бензин и уменьшил на дизельное топливо.

Так, Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 33,36 гривни за литр и дизельного топлива в размере 35,31 гривни за литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на середину мая.

По сравнению с началом месяца, цена на бензин выросла на 2,17 грн, на дизтопливо - уменьшилась на 32 копейки.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 42,31 грн/литр. В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5% надбавкой: бензин А-95 - 41,85 грн/л, дизтопливо - за 44,42 грн/л.

Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива.

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