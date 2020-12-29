Общественно важные перевозки пассажиров будут переводиться на договорную основу с оплатой из местных бюджетов.

Кабинет министров на своем заседании 28 декабря поддержал законопроект об усовершенствовании регулирования рынка общественно важных транспортных перевозок граждан автомобильным и городским электрическим транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, законопроект адаптирует нормы украинского законодательства к европейским.

«Согласно законопроекту, перевозки, которые будут признаны общественно важными, будут переводиться на договорную основу с обеспечением соответствующей оплаты за счет средств местных бюджетов», - приводятся слова министра.

Также, по словам Криклия, законопроект внедряет отдельную систему получения обязательного финансового возмещения, выплачиваемого перевозчикам. При этом местные власти будут самостоятельно определять базовый тариф на транспортные услуги для граждан.

Законопроект устанавливает принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, а также новые нормы для перевозчиков относительно предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров.

В сообщении отмечается, что ключевой целью законопроекта является повышение качества и комфортабельности услуг по перевозке пассажиров.

Что этому предшествовало

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение виновников смертельных ДТП.

В августе Министерство инфраструктуры запустило на сервисе открытых данных транспортной отрасли раздел, который содержит актуальную информацию по повышению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

21 октября Кабинет министров принял стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года, целью которой является понижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года.

1 декабря 2020 года Министерство инфраструктуры в 2021 году заявило о том, что планирует ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения, а также продолжит развивать современную инфраструктуру безопасности на дорогах.

Кабинет министров продлил до конца 2021 года экспериментальный проект онлайн-заказа бланков разрешений на проезд по территориям иностранных государств при осуществлении грузовых автоперевозок в международном сообщении.

23 декабря 2020 года Кабинет министров предложил Верховной Раде принять законопроект об изменениях в ряде законов Украины, предусматривающий приведение правил лицензирования на автомобильном транспорте в соответствие с европейскими стандартами.

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Автор: Анна Нагорная