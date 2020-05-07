Кабмин назначил государственного секретаря Мининфраструктуры

Ранее Бучко занимал должность директора юридического департамента в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Кабинет министров Украины назначил Владимира Бучко государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины.

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Соответствующее постановление №499-р от 6 мая обнародовал правительственный портал.

«Назначить Бучко Владимира Анатольевича государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины с 8 мая 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - говорится в документе.

Справка УНИАН. Ранее Бучко занимал должность директора юридического департамента в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. В Министерстве охраны окружающей среды, а затем Минэкологии он работал с декабря 2006 года.