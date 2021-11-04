Программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на создание "безопасной" инфраструктуры по всей Украине. Одно из направлений программы - строительство дорог. По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, к концу 2021 года будет обновлено 13 тысяч километров дорог. А уже к концу 2024 года планируется сделать 24 тысячи километров дорог европейского уровня.

Об этом он сообщил во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Безопасная громада".

Фактически, в рамках программы Президента планируется восстановить все дороги государственного значения, а также большую часть дорог, которые находятся на балансе областных государственных администраций.

"Для того, чтобы скорая помощь или автомобиль полиции могла быстро доехать до места своего вызова, мы делаем дороги. Чтобы можно было быстро доезжать, чтобы можно было ездить без ям, чтобы было меньше ДТП и так далее", – объясняет замглавы ОП.

Качественные дороги – только часть безопасной инфраструктуры. Параллельно в рамках "Большой стройки" создают современные инклюзивные школы и садики в каждом регионе, больницы и амбулатории, объекты спортивной инфраструктуры.

Так, в Украине уже создали 500 активных парков во многих громадах. В пилотных областях в этом году уже приступили к строительству 900 воркаут-площадок прямо во дворах. В следующем году таких площадок будет создано еще 9 тысяч.

"За два года мы построили или восстановили 190 спортивных площадок в разных громадах, строим 25 бассейнов и еще 13 бассейнов планируем на следующий год. Также на следующий год начинаем строительство более 1000 детско-юношеских спортивных школ", – отметил Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что в текущем году завершается строительство 201 приемного отделения в опорных больницах. Все отделения также обустраивают современной медицинской техникой, в частности аппаратами КТ, УЗИ, цифровыми рентгенами, ангиографами и т.д.

"В следующем году эта программа будет расширяться. Мы будем восстанавливать 48 областных больниц как детских, так и взрослых. И самое главное – для того чтобы мы вместе с МВД и ГСЧС могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы. Также мы достраиваем 600 амбулаторий в этом году", - рассказал замглавы ОП.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Автор: Иван Бойко