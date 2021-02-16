В компании ожидают, что к 2030 году все модели Jaguar и 60% проданных Land Rover будут автомобилями с нулевым уровнем выбросов.

Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) планирует к 2024 году представить свой первый полностью электрический внедорожник Land Rover.

А к 2025 году автопроизводитель планирует выпускать под брендом Jaguar только электромобили, пишет Громадське со ссылкой на Bloomberg.

В JLR анонсировали, что к 2025 году вовсе откажутся от двигателей внутреннего сгорания. А уже к 2026 году под брендом Land Rover будет шесть полностью электрических моделей.

В компании ожидают, что к 2030 году все модели Jaguar и 60% проданных Land Rover будут автомобилями с нулевым уровнем выбросов. Именно к тому году Великобритания планирует полностью запретить использование бензиновых и дизельных автомобилей.

Для реализации всех своих планов JLR планирует инвестировать около 3,5 миллиарда долларов ежегодно.

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По словам аналитика Bloomberg Колина МакКеррахера, цены на аккумуляторы должны снизиться, чтобы рынок массовых электромобилей сделал шаг вперед, однако бренды премиум класса, к которым принадлежит и JLR, могут электрифицировать свои автомобили быстрее из-за более высокой стоимости автомобилей.

Отметим, что в 2020 году компания JLR не смогла соблюсти европейские правила по выбросам углекислого газа. За это автопроизводителю пришлось выделить более 48 миллионов долларов на выплату штрафов.

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Автор: УНИАН