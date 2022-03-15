Коммерческие самолеты, нуждающиеся в серьезном техническом обслуживании, будут выведены из строя.

В России могут полностью остановиться авиаперевозки, так как российские авиакомпании будут не в состоянии обслуживать и ремонтировать самолеты.

Об этом заявила аналитик американской инвесткомпании Jefferies Group Шейла Кахьяоглу сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, из-за санкций Запада, введенных в связи с вторжением России в Украину, российские авиакомпании не смогут покупать необходимые для обслуживания и ремонта самолетов детали.

"Они смогут летать следующие шесть месяцев или год довольно хорошо, затем детали начнут ломаться, и потребуется замена. Тогда начнутся проблемы с безопасностью", — отметила она.

По словам Кахьяоглу, коммерческие самолеты, нуждающиеся в серьезном техническом обслуживании, которое обычно проводится каждые шесть лет, будут выведены из строя из-за отсутствия необходимых компонентов.

Она добавила, что всего у российских авиаперевозчиков насчитывается 789 коммерческих самолетов, что составляет около 2,7% мирового авиапарка.

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