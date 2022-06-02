Поезда находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.

Из-за удара оккупантов по Львовской области задерживаются три пассажирских поезда.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге. Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет", - отметил он.

По словам Камышина, задерживаются три пассажирских поезда.

Он уточнил, что поезда находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.

"И на всякий случай уточняю: информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности", - добавил председатель правления"УЗ".

Как сообщал УНИАН, около 22: 50 1 июня в Стрыйском районе во Львовской области раздались взрывы. Вражеская ракета попала в объект транспортной инфраструктуры.

Вследствие вражеской атаки ранены пять человек.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской области, до сих пор продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. По информации Генштаба, оккупанты установили контроль над восточной частью города.

По мнению западных чиновников, захват вражескими войсками Северодонецка вряд ли "станет основой" российской кампании на Донбассе, которая может затянуться "до конца года".

Чтобы объявить о победе, ВС РФ должны были бы достичь "дальнейших сложных оперативных целей". Для этого нужно взять город Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.

Накануне глава Луганской области Сергей Гайдай отмечал, что россиянам не удастся окружить украинские силы, поскольку у ВСУ есть возможность отойти на оборудованные позиции за городом.

Одновременно на Херсонском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские защитники уже освободили на севере региона уже 20 населенных пунктов.

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