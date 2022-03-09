Поезда в Словакию из Украины должны начать курсировать сегодня.

Словакия назначила ежедневные поезда для вывоза беженцев с территории Украины.

Поезда из Украины в Словакию начнут курсировать со среды, 9 марта, сообщила "Укрзализныця" в Telegram.

"Со станции Чиерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40", - говорится в сообщении.

Поезд в обратном направлении должен выехать в 10:35 и прибыть в Кошице в 13:49.

"Также ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисоу - Кошице", - говорится в сообщении.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. Вражеские бомбы не раз падали, в частности, на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Люди начали покидать города, которые атаковал противник.

Ранее сообщалось, что со станции Чоп до венгерской станции Захонь в течение дня будут курсировать девять пар поездов, интервал движения составит три часа. Также "Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда в Польшу.

В начале марта "УЗ" сообщила, что с начала войны эвакуировала более миллиона граждан.