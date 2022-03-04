Компания напоминает, что посадка в эвакуационные поезда бесплатная и осуществляется в порядке приоритетности - сначала дети, женщины и пожилые люди, затем - другие пассажиры.

"Укрзализныця" за 8 дней с начала российской агрессии против Украины эвакуировала более 1 млн граждан из горячих точек.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Процесс эвакуации не останавливается ни днем, ни ночью: для перевозки граждан задействован весь имеющийся подвижной состав железной дороги. Основные эвакуационные рейсы отправляются из Харькова, Запорожья и Киева во Львов, Ужгород, Рахов и другие города на западе Украины", - говорится в сообщении.

Компания напоминает, что посадка в эвакуационные поезда бесплатная и осуществляется в порядке приоритетности - сначала дети, женщины и пожилые люди, затем - другие пассажиры.

Больше всего украинцев направляется в Польшу, пытаясь оттуда попасть по железной дороге в Польшу. Вот такая ситуация наблюдается на железнодорожном вокзале Львова - люди буквально штурмуют поезда в Польшу.

Как сообщал УНИАН, с момента российского вторжения 24 февраля 2022 года Украину покинули 1,2 миллиона жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: