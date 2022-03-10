Из Украины в Польшу эвакуированы поездом студенты из 26 стран мира.
Об этом сообщил Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
"Студенты 26 стран мира эвакуированы поездом в Польшу. В пункте пропуска "Мостиска железнодорожная" пограничники отдела "Шегини" Львовского отряда оформили поезд "Львов-Перемышль", которым выезжали из страны 768 иностранцев", - отметили в МВД.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
7 марта вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что почти две с половиной тысячи иностранных студентов остались на территории Украины с началом войны. По ее данным, на оккупированных территориях находятся студенты из Турции, Индии, Пакистана, стран Африки, Сингапура.
8 марта Верещук сообщила, что через гуманитарный коридор из Сумской области удалось эвакуировать вместе с украинцами более 1700 иностранных студентов - граждан Индии и Китая.