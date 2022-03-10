Поездом "Львов-Перемышль" выехали из страны 768 иностранцев.

Из Украины в Польшу эвакуированы поездом студенты из 26 стран мира.

Об этом сообщил Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"Студенты 26 стран мира эвакуированы поездом в Польшу. В пункте пропуска "Мостиска железнодорожная" пограничники отдела "Шегини" Львовского отряда оформили поезд "Львов-Перемышль", которым выезжали из страны 768 иностранцев", - отметили в МВД.

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