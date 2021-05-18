Американский инвестор Майкл Бьюрри, который во время кризиса 2008 года сделал миллиардные ставки против ипотечных бумаг, сделал крупную ставку против компании Tesla Илона Маска.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Согласно официальной документации, хедж-фонд инвестора Burry’s Scion Asset Management по состоянию на 31 марта владел медвежьими опционами Tesla на 800 100 акций.
Позиция Бьюрри оценивается в $534 млн. Отмечается, что эта сумма вероятно была получена путем умножения цены акций Tesla на 31 марта на количество акций, против которых поставил хедж-фонд Бьюрри.
Бьюрри и его ставки против Илона Маска
Бьюрри в 2005 году был одним из первых инвесторов в мире, кто предсказывал, что "пузырь" на рынке недвижимости лопнет уже в 2007 году, и заработал на этом.
Чистая прибыль его гедже-фонда за период с 1 ноября 2000 года и по июнь 2008 года составил 489,34%. После чего он его ликвидировал. Теперь он не привлекает сторонних инвесторов, а инвестирует только свои деньги.
В декабре 2020 года Бьюрри написал в Twitter, что его фонд ставит на понижение акций компании Илона Маска. Позже Бьюрри этот твит удалил.
Также инвестор советовал Маску выпустить на рынок больше акций Tesla, пока их цена на «смехотворно» высоком уровне.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- 8 января 2021 года Маск занял первую строчку в списке Forbes.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
- 12 января 2021 года Маск потерял первое место в рейтинге богатейших людей планеты.
- По состоянию на 18 мая 2021 года очередное громкое заявление Илона Маска пошатнуло его позиции в рейтингах миллиардеров.
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