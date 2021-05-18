Ранее инвестор советовал Маску выпустить на рынок больше акций компании, пока их стоимость находилась на пике.

Американский инвестор Майкл Бьюрри, который во время кризиса 2008 года сделал миллиардные ставки против ипотечных бумаг, сделал крупную ставку против компании Tesla Илона Маска.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно официальной документации, хедж-фонд инвестора Burry’s Scion Asset Management по состоянию на 31 марта владел медвежьими опционами Tesla на 800 100 акций.

Позиция Бьюрри оценивается в $534 млн. Отмечается, что эта сумма вероятно была получена путем умножения цены акций Tesla на 31 марта на количество акций, против которых поставил хедж-фонд Бьюрри.

Бьюрри и его ставки против Илона Маска

Бьюрри в 2005 году был одним из первых инвесторов в мире, кто предсказывал, что "пузырь" на рынке недвижимости лопнет уже в 2007 году, и заработал на этом.

Чистая прибыль его гедже-фонда за период с 1 ноября 2000 года и по июнь 2008 года составил 489,34%. После чего он его ликвидировал. Теперь он не привлекает сторонних инвесторов, а инвестирует только свои деньги.

В декабре 2020 года Бьюрри написал в Twitter, что его фонд ставит на понижение акций компании Илона Маска. Позже Бьюрри этот твит удалил.

Также инвестор советовал Маску выпустить на рынок больше акций Tesla, пока их цена на «смехотворно» высоком уровне.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко