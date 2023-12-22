На данный момент компания уже уволила большинство своих сотрудников.

Американская компания Hyperloop One, которая занималась разработкой футуристической системы скоростной транспортировки людей и грузов по герметичным металлическим трубам со скоростью звука, закрывается и продает свои активы.

Как сообщает издание Bloomberg, сейчас компания уже уволила большинство своих сотрудников и пытается продать свои активы – в частности сам тестовый трек и оборудование. Всего в начале 2022 года в компании работало более 200 человек.

Отмечается, что компания также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Другим сотрудникам, которым поручено наблюдать за продажей активов, сообщили, что их работа заканчивается 31 декабря.

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Издание отмечает, что дубайский конгломерат DP World поддерживает Hyperloop One с 2016 года и владеет контрольным пакетом акций. Именно ему передадут остаток интеллектуальной собственности стартапа.

Всего с момента основания в 2014 году Hyperloop One собрала более 450 млн долларов. Компания построила небольшой тестовый трек недалеко от Лас-Вегаса для разработки своей транспортной технологии и какое-то время называлась Virgin Hyperloop One после инвестиций Virgin британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Однако позже Virgin отказалась от бренда после того, как в прошлом году стартап решил сосредоточиться на грузовых перевозках.

Hyperloop - что это такое

Проект вакуумного поезда Hyperloop, который дословно переводится как "гиперпетля", был предложен американскими инженерами Джеймсом Пауэллом и Гордоном Денби в 2003 году. Концепция базируется на использовании магнитов и турбин, которые запускают капсулы на магнитной подушке для движения с огромной скоростью внутри вакуумных труб.

Первым этой идеей заинтересовался американский бизнесмен, владелец SpaceX Илон Маск, который анонсировал разработку своего гиперлупа в 2012 году.

В феврале 2018 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщал, что планирует начать строительство тестовой площадки Hyperloop в Днепре. Позже он пояснил, что идея относительно Hyperloop имела целью ввести Украину в клуб передовых государств, которые разрабатывают современные виды транспорта.

Следует отметить, что американский миллиардер Илон Маск имеет собственный отдельный проект разработки технологии Hyperloop. В ноябре 2022 года его инфраструктурная и туннельная компания The Boring Company объявила, что начинает полномасштабное испытание скоростной транспортной системы Hyperloop.

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