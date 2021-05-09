Капсулы рассчитаны на 28 пассажиров / facebook hyperlooptt

Американская компания, занимающаяся транспортными технологиями, Virgin Hyperloop может начать коммерческие перевозки пассажиров в 2027 году.

Об этом заявил исполнительный директор проекта Джош Гигель, сообщает Reuters.

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При этом, скорость капсулы на магнитной подушке будет увеличиваться в безвоздушных вакуумных туннелях до 1 200 км/ч. Капсулы, рассчитанные на 28 пассажиров, могут использоваться для переездов на большие расстояния и для перевозки грузов.

Первая трубопроводная трасса будет развернута в Индии, затем — в Саудовской Аравии. Какова будет протяженность трасс, пока не известно. 

Hyperloop

Hyperloop – проект вакуумного скорого поезда, предложенный в 2012-2013 годах Илоном Маском. Наиболее активно им занимаются компании Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.

Hyperloop в Украине

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Автор: Елена Коваленко