Транспорт Virgin Hyperloop представляет собой капсулу с магнитным подвесом, передвигающуюся внутри металлической трубы в вакууме.

Американская компания, занимающаяся транспортными технологиями, Virgin Hyperloop может начать коммерческие перевозки пассажиров в 2027 году.

Об этом заявил исполнительный директор проекта Джош Гигель, сообщает Reuters.

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При этом, скорость капсулы на магнитной подушке будет увеличиваться в безвоздушных вакуумных туннелях до 1 200 км/ч. Капсулы, рассчитанные на 28 пассажиров, могут использоваться для переездов на большие расстояния и для перевозки грузов.

Первая трубопроводная трасса будет развернута в Индии, затем — в Саудовской Аравии. Какова будет протяженность трасс, пока не известно.

Hyperloop

Hyperloop – проект вакуумного скорого поезда, предложенный в 2012-2013 годах Илоном Маском. Наиболее активно им занимаются компании Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.

Hyperloop в Украине

В июне 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял о том, что вакуумные поезда по технологии Hyperloop появятся в Украине через 5 лет.

В октябре 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял о том, что проект Hyperloop набирает обороты.

В сентябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта передовой транспортной системы Hyperloop.

17 июня 2020 года бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, почему в Украине не был реализован проект Hyperloop.

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Автор: Елена Коваленко