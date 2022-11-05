The Boring Company опубликовала две фотографии, на которых изображен автомобиль Tesla внутри тоннеля Hyperloop.

Инфраструктурная и тоннельная компания The Boring Company, что принадлежит бизнесмену Илону Маску, объявила о начале полномасштабных испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop.

Об этом компания объявила в своем Twitter 5 ноября 2022 года, прикрепив к сообщению две фотографии, на которых изображен автомобиль Tesla внутри тоннеля Hyperloop. Каких-либо других подробностей компания не рассказала.

Hyperloop – что это такое

Впервые проект вакуумного поезда Гиперлуп (Hyperloop), что дословно переводится как "гиперпетля", предложили американские инженеры Джеймс Пауэл и Гордон Денби в 2003 году. Концепция использует магниты и турбины, которые запускают капсулы на магнитной подушке для движения с огромной скоростью по вакуумным трубам.

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Впоследствии сразу несколько крупных компаний заинтересовались идеей. Первым к ней проявил интерес американский бизнесмен, владелец SpaceX Илон Маск, анонсировавший разработку своего Гиперлупа в 2012 году.

С 2015 года SpaceX проводит международные соревнования транспортных капсул Hyperloop. Активнее всего разработкой технологии, кроме SpaceX, занимаются компании HTT и Virgin Hyperloop One.

11 мая 2016 году в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop. Тогда капсула внутри специальной трубы смогла разогнаться до скорости в 187 км/ч за 1,1 секунду. 9 ноября 2020 года стало известно, что Hyperloop, который создается Илоном Маском, перевез первых пассажиров в пустыне Невады.

Параллельно в 2016 году Маск создал компанию The Boring Company, занимающуюся разработкой транспортной системы Hyperloop, которая позволяла бы перемещаться в вакуумных тоннелях не в капсулах, а в собственном автотранспорте. Первый подобный тоннель начали прокладывать в 2017 году в Лос-Анжелесе на территории SpaceX, а уже в декабре 2018 года The Boring Company торжественно открыла свой тестовый тоннель, длина которого составила 1,83 км. На мероприятии присутствовали около 500 гостей, которые имели возможность проехаться по тоннелю на специально оборудованной Tesla Model X.

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